Siemens, İkinci Çeyrekte Net Gelirini 2,2 Milyar Avroya Yükseltti

Siemens, 2024’ün ikinci çeyreğinde 2,2 milyar avro net gelir elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, 2024’ün ikinci çeyreğinde 19,2 milyar avro toplam gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi.

Siemens’in toplam sipariş gelirleri 2023’te 23,6 milyar avro iken, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 12 gerileyerek 20,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Gerileme, ağırlıklı olarak 2023’ün ikinci çeyreğinde ulaşım iş kolunda alınan büyük siparişlerle hacmin artmasından kaynaklandı. Şirketin sipariş-satış oranı ise 1,07 seviyesine ulaştı.

İLGİLİ HABER Konya Şeker Çiftçilere 293 Milyon Liralık Avans Sağlayacak Siemens, bu dönemde toplam gelir 19,2 milyar avroya ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla herhangi bir değişiklik göstermedi.

Yıllık bazda büyümeye devam etti

Siemens, yıllık bazda değerlendirildiğinde, 114 milyar avroluk bakiye siparişlerle büyüme yolunda ilerlemeye devam etti. Şirketin endüstriyel iş kolu karı, 2023’ün ikinci çeyreğinde 2,6 milyar avro iken, 2024’ün ikinci çeyreğinde 2,5 milyar avro olarak gerçekleşti.

Şirketin kar marjı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Net gelir, Siemens’in Siemens Energy AG’deki hisselerinin değer düşüklüğünün iptali nedeniyle 1,6 milyar avroluk vergiden muaf kazancın etkisiyle 2023’ün ikinci çeyreğinde kaydedilen 3,6 milyardan 2,2 milyar avroya geriledi.

2023’ün ikinci çeyreğinde 4,57 avro olarak kaydedilen satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS), 2,73 avro olarak gerçekleşti.

Siemens’in grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı ise 1,3 milyar avro seviyesine ulaştı. Serbest nakit akışındaki düşüşün başlıca nedenini, 2023’ün ikinci çeyreğinde 2,7 milyar avro seviyesinde serbest nakit akışı kaydeden endüstriyel iş kolunun bu yılın aynı döneminde 2,1 milyar avro seviyesinde serbest nakit akışı gerçekleştirmesi oluşturdu.

Siemens’in “Dijital Endüstriler” iş kolunda sipariş alımı, özellikle Çin’deki müşteriler ve distribütörlerde stok seviyelerinin yüksek seyretmeyi sürdürmesi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 4,3 milyar avroya geriledi.

ABD’deki elektronik tasarım otomasyonu (EDA) faaliyetlerinin belirgin etkisiyle yazılım iş kolunda alınan siparişlerin sayısı ise arttı. Bu gelir, bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 4,5 milyar avroya gerilerken, yazılım iş kolunda (özellikle EDA alanında) kaydedilen yüksek gelir, otomasyon sektöründeki kar marjı yüksekliği nedeniyle seyrini dengeledi.

Bu alanda şirket karı yüzde 41 düşüşle 741 milyar avro olarak kaydedilirken, kar marjı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. Gelirdeki gerilemeye bağlı olarak azalan kapasite kullanımının ve otomasyon iş kollarındaki ürün karmasının görece daha düşük getirili olmasının etkisiyle kar ve karlılık azaldı.

Akıllı altyapılar ve ulaşımda gelir arttı

Akıllı Altyapılar iş kolundaki siparişler, tüm alt iş kollarının büyümeye katkı sunmasıyla karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artarak 6,1 milyar avroya ulaştı. Böylece, Akıllı Altyapılar iş kolu ilk kez tek bir çeyrekte 6 milyar avroyu aşan değerde sipariş alarak çeyrek rekoru kırdı.

Ulaşım iş kolunda, tüm alt iş kollarında büyüme, bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Ancak alınan siparişlerin değeri karşılaştırılabilir bazda yüzde 49 gerileyerek 3,2 milyar avro olarak kaydedildi. Alınan siparişler arasında, ABD’de hafif raylı sistemlere yönelik 0,4 milyar avroluk bir sözleşme ve Avrupa’da lokomotiflere yönelik birkaç büyük sipariş yer aldı.

Dijital Endüstriler iş kolunda kısa döngülü proseslere yönelik otomasyona talebin özellikle Çin ve Avrupa’daki durgun seyri, Akıllı Altyapılar ve Ulaşım iş kollarındaki kayda değer gelir artışıyla dengelendi. Siemens, Innomotics’in 3,5 milyar avro karşılığında KPS Capital Partners’a satılmasıyla portföy konsolidasyonu noktasında da önemli bir adım attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, yılın ikinci çeyreğinde özellikle veri merkezi ve yarı iletken sektörlerinde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe yönelik yoğun talebin olumlu etkilerini görmeye devam ettiklerini belirtti.

Akıllı Altyapılar ve Ulaşım iş kollarının yanı sıra endüstriyel yazılım alanındaki güçlü gelir performansı kaydettiklerini vurgulayan Busch, “Bu alanlarda elde edilen başarılar, Dijital Endüstriler’in otomasyon iş kolundaki durağan talebi neredeyse tamamen dengeledi. Doğru strateji, doğru teknolojiler ve doğru ekiple karlı büyümemizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas da Innomotics’in satışıyla portföylerini optimize etme yolunda önemli bir adım daha attıkları kaydederek, “Mali yılın ilk yarısındaki güçlü performansımız, son not artırımımıza da yansıyan sağlam bilançomuz ve rekor seviyedeki bakiye siparişlerimizle lider bir teknoloji şirketi olarak geleceğe güvenle bakıyoruz. 2024 mali yılına ilişkin beklentilerimizi koruyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.