Türkiye’de bankalar, daha fazla müşteri kazanabilmek adına yeni faizsiz kredi kampanyalarını başlattı. Daha önce banka ile çalışmamış, müşterisi olmayan vatandaşlara yönelik sunulan bu tekliflerde, kredi ya da kredi kartı üzerinden nakit avansla taksitli bir şekilde faizsiz para veriliyor.

Faizsiz kredi ya da nakit avans fırsatından yararlanmak isteyenler, bankaların çeşitli kanalları üzerinden başvurularını yaparak bu imkandan yararlanabiliyor. Büyük bir ilgi görmesi nedeniyle tüm bankaların başlattığı kampanyalarda, 2024 yılının sona ermesiyle birlikte güncel durum belli oldu. Bankalar, daha fazla müşteri elde etmek ve daha cazip fırsatlar sunmak adına Aralık faizsiz kredi kampanyalarında rakamları yükseltti. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte faizsiz kredi kampanyalarında son durum.

Aralık 2024 Faizsiz Kredi ve Nakit Avans Kampanyaları

Türkiye’de, özellikle özel bankaların çok daha cazip teklifler sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında, Aralık 2024 itibarıyla son durum şöyle…