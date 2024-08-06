Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve nargile ürünlerinde yasal düzenlemelere gitti. Yeni düzenleme ile birlikte tütün ürünlerinde içerikteki tütün oranının belirtilmesi yasal zorunluluk haline getirildi. Üstelik tüm tütün ürünlerinde geçerli olmak üzere ürünlerde renklendirici kullanılması da yasaklandı. Bundan sonraki süreçte renklendirici olan tütün ürünlerinin piyasada satışına izin verilmeyecek.

Yeni Sigara Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre içerikteki tütün oranının belirtilmesi ve renklendiricinin yasaklanmasının yanı sıra bu ürünlerin kullanımının özendirilmesine yönelik reklam ve diğer faaliyetlere de takip altına alınacak.

31 Mart 2025 Milat Olacak

İlgili düzenlemeler için üreticilere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve resmi mevzuat gereğince üreticilerin 31 Mart 2025 tarihine kadar düzenlemeler doğrultusunda hareket etmesine imkan tanındığı belirtildi. Düzenlemede öne çıkanlar şöyle;