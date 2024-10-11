Yatırım yapmak isteyenler için en büyük problemlerden birisi hangi alanda yatırım yapılacağı… Altın, döviz, konut ve borsa gibi farklı seçeneklerin olduğu Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler için yardımcı olacak yeni araştırma sonuçlandı. Son 7 yılı kapsayan araştırmada aynı tutar ile yatırım yapan bir kişinin en çok hangi yatırımdan daha fazla para kazanacağı ortaya çıktı.

İşte En Çok Kazandıran Yatırım Aracı

Bir üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmada en çok kazandıran yatırım aracı ortaya çıkarıldı. 7 yıl önce 230 bin TL’lik yatırım yapan bir kişinin 7 yılın sonunda eline geçen para altına yatıranlar için 4 milyon TL, konut alanlar için ise 3 milyon TL olarak belirlendi. Bu veriler, 7 yıllık sürede altına yatırım yapanların en yüksek getiriyi elde ettiğini ortaya koydu. Altında ise en çok kazandıran gram altın oldu. İşte yatırımların yıllara göre getirisi…