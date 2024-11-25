AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için kapsamlı bir düzenleme geliyor. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşları rahatlatmayı amaçlayan yasa teklifiyle, 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL’lik borç silinecek.

Düzenleme Ne Zaman Yasalaşacak?

Yapılacak düzenleme, borçlarını ödemekte zorlanan binlerce kişiye nefes aldıracak. Teklifin yasalaşmasıyla, milyonlarca vatandaşın sağlık sigortası sistemindeki yükü hafifletilmiş olacak.

GSS borçlarının silinmesine ilişkin yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülmesi bekleniyor. Detayların ve teklifin kapsamının kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor.

Son dakika olarak yapılan bu açıklamayla ilgili ayrıntıların paylaşılacağı belirtildi.