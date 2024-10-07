Türkiye’de enflasyon rakamlarına göre 2025’teki emekli maaşı zamları belirlenecek. 2025 en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Yeni dönem itibariyle memur emeklileri, normal emeklilere göre daha düşük oranda zam alacak. Ancak tüm bunlara rağmen düşük kalacak artış oranları nedeniyle en düşük emekli maaşının limitinin yükseltilmesi bekleniyor.

Son 3 Aylık Enflasyon Oranları Bekleniyor

2025 en düşük emekli maaşı için 2025’in ikinci yarısındaki ilk 3 ay verileri açıklandı. Emekli maaşlarındaki 3 aylık enflasyon verilerine kadar ne kadar zam olacağı ortaya çıkmış durumda. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu durum, Türkiye’de yeni dönem itibariyle ekonomik durumun nasıl olacağını da ortaya koyacak. 2024’ün son 3 aylık verileri doğrultusunda tüm zam oranları da belirli olacak.

Son Enflasyon Verileri Neler Söylüyor?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında Eylül ayı enflasyon verileri yüzde 2,97 olarak duyuruldu. Aylık bazda artış kaydeden enflasyon verilerinde yıllık yüzde 35,86 oranında bir artış yaşandı. 2024’ün ikinci altı aylık enflasyonunda son veriler yüzde 8,93 oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan değerlendirmeye göre emekli maaşlarında en düşük artış yüzde 8,93 oldu. Maaşı 15.200 TL olan bir SSK ve Bağkur emeklisinin mevcut verilerle aylık maaşı 16 bin 558 TL olacak. Ancak son 3 aylık veriler ve refah payı gibi ek verilerle daha yüksek oranlara çıkılması da mümkün.

Yıllık enflasyonun yüzde 43 üzerinde olacağını söyleyen İsa Karakaş, emekli için de en yüksek zam oranının yüzde 15 civarında olacağını ve bunun üzerine çıkamayacağını ifade etti. Bu kapsamda ise 2025 Ocak ayı itibariyle 12.360 TL alan bir emekli, 14.214 TL alacak.

Sıkı politika nedeniyle yüksek oranda artış yapılması beklenmeyen emekli maaşlarında en düşük emekli maaşının ise 15 bin TL seviyesine çekilmesi bekleniyor.