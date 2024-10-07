Türkiye’de yüksek araç fiyatları, hayat pahalılığına ek olarak kredilerde de yüksek faiz oranları uygulanıyor. Sıkı para politikası nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar, otomotiv sektörünün dar boğaza girmesine yol açtı. İkinci el piyasasında dahi yüksek fiyatlar belirlenirken bankalara başvuran vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle krediden de vazgeçiyor. Peki, taşıt kredisi faiz oranları düşecek mi? Son durum ne?

Otomotiv Sektörü Daraldı

Son raporlara göre Ocak ile Eylül arasında yüzde 15 oranında bir daralma yaşandı. Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olması nedeniyle taşıt kredilerindeki sıkı politikanın gevşetilmesi bekleniyor. Zira sadece araç satışları değil, bu sektöre bağlı pek çok sektörde de durgunluk yaşanıyor. Galeriler ve markaların Türkiye temsilcileri tarafından hazırlanan kredi ve kampanyalar belirli bir seviyede hareketlilik kazanmış olsa da beklentileri tam olarak karşılamadı. Bu nedenle de taşıt kredilerinde faiz düşüşü beklenmeye başladı.

Taşıt Kredisi Faizleri Düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre taşıt kredisi faizleri düşecek. Eylül ayında da düşüş trendi devam eden kredilerde faizler yüzde 42,67’ye kadar düştü. Temmuz ayındaki yüzde 55,36’lık zirve sonrasında gerilemeye başlayan kredilerde son 3 aylık süreçte 13 puanlık bir kayıp yaşandı. Tüm bunlar özellikle 2025 itibariyle otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlayacağını ortaya koyuyor. Şu anda 400 bin TL’lik bir taşıt kredisi alan vatandaş için ödeme planı şöyle;