Türkiye’de alımları ile en çok ilgi gören şirketlerden birisi Türk Hava Yolları (THY). Dönemsel olarak personel alımı gerçekleştiren şirket, yeni personel alım ilanlarını da paylaştı. THY personel alımı duyurusu sonrasında hareketlilik yaşanırken şartları taşıyanlar için başvuru işlemlerine geçiş yapıldı. THY personel alımı hangi alanlarda olacak? İşte konuyla ilgili detaylar.

Disçeper İçin THY Personel Alımı Başladı

Türk Hava Yolları personel alımı disçeper kadrosunda yapılacak. Tecrübeli ve tecrübesiz olarak yapılacak alımlarda, şartları taşıyan tüm adayların başvuru yapabileceği açıklandı. Kısa süre içerisinde yüksek başvuru sayısına ulaşması beklenen kadrolar için 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 23.55’e kadar başvuru yapılabilecek. Bu tarihe kadar yapılan başvurular için daha sonrasında başvuru değerlendirme sürecine geçilecek.

THY Personel Alım Şartları

THY personel alım şartları şöyle;