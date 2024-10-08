Türkiye’de alımları ile en çok ilgi gören şirketlerden birisi Türk Hava Yolları (THY). Dönemsel olarak personel alımı gerçekleştiren şirket, yeni personel alım ilanlarını da paylaştı. THY personel alımı duyurusu sonrasında hareketlilik yaşanırken şartları taşıyanlar için başvuru işlemlerine geçiş yapıldı. THY personel alımı hangi alanlarda olacak? İşte konuyla ilgili detaylar.
Disçeper İçin THY Personel Alımı Başladı
Türk Hava Yolları personel alımı disçeper kadrosunda yapılacak. Tecrübeli ve tecrübesiz olarak yapılacak alımlarda, şartları taşıyan tüm adayların başvuru yapabileceği açıklandı. Kısa süre içerisinde yüksek başvuru sayısına ulaşması beklenen kadrolar için 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 23.55’e kadar başvuru yapılabilecek. Bu tarihe kadar yapılan başvurular için daha sonrasında başvuru değerlendirme sürecine geçilecek.
THY Personel Alım Şartları
THY personel alım şartları şöyle;
- C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
- 01.1987 ve sonrası doğumlu olan,
- En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan, (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.)
- Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,
- İyi derecede İngilizce bilen, (İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.)
- Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,
- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
- Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
- Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
- Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma adayları aranıyor.