Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 fındık alımına başladığını duyurdu. TMO tarafından yapılan resmi açıklamalarda fındık alımlarına da yer verildi. Ordu’da başlayan alımlarda fındık alım fiyatları daha önce yapılan oranlar üzerinden hesaplanıyor. Giresun kalite fındık kilosu 132 TL olurken sivri fındık 125 TL’den alınacak.

Fındık Toplama Hareketliliği Başladı

Fındık ekimi yapılan Karadeniz bölgelerinde fındık toplama telaşı da başladı. Hasat edilen fındıklar için üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi’ne giderek ürünlerini teslim etti. Teslim alınan ürünler için öncelikle kontrol sağlanırken herhangi bir sorun tespit edilmeyen ürünler çuvallar halinde depolara aktarılıyor. Sezon bitene kadar devam edecek bu işlemlerde üreticilerin büyük bir bölümü TMO’ya fındıklarını teslim edecek.