Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alınan karar ile TOKİ indirim kampanyasının başlayacağı duyuruldu. Yüzde 25 oranında indirim yapılacak kampanya kapsamında 23 Eylül itibariyle başlangıç yapılacak. Ev almak isteyenler için önemli bir fırsat yaratacak bu kampanyada peşin ödeme ile bu imkandan yararlanılması mümkün.

TOKİ İndirim Kampanyası 18 Ekim’de Sona Erecek

23 Eylül itibariyle başlayan kampanya 18 Ekim 2024’e kadar devam edecek. Bu iki tarih arasında indirim kampanyasından yararlanmak isteyenlerin kampanya kapsamında borçlarını en az yüzde 25 oranında kapatması için de kolaylık sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum sosyal medyadan duyuru yaparak “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun” dedi.

Yeni kampanya Temmuz 2023 öncesi satılan ev ve iş yerlerini kapsayacak şekilde yapılacak. Bu tarihten önce ev TOKİ imkanlarından yararlanan ve borçlarını kapatmak isteyenler yüzde 25 daha az ödeme yaparak borçlarını temizleyebilecek. Ev ve iş yerlerini kapsayan kampanyada başvurular için bankalar üzerinden işlem yapılacak.

TOKİ İndirim Kampanya Şartları

TOKİ indirim kampanya şartları şöyle;