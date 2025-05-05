TÜFE ve Yİ-ÜFE Nisan 2025 Verileri Bugün Belli Oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın dördüncü ayına ait enflasyon verilerini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Ekonominin nabzını tutan veriler arasında yer alan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, nisan ayı itibarıyla netlik kazanacak.

Geçtiğimiz mart ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 38,1 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde Yİ-ÜFE, aylık bazda yüzde 1,88 yükselmiş, yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 23,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Merkez Bankası’nın nisan ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre 12 aylık döneme ilişkin enflasyon tahminlerinde artış gözlendi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1 puan yükselerek yüzde 25,6’ya çıktı. Reel sektör tarafında ise bu oran 0,6 puanlık artışla yüzde 41,7 oldu. Hane halkı enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 59,3 düzeyinde sabit kaldı.

Öte yandan, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, bir önceki aya göre 4,1 puan gerileyerek yüzde 27,2 seviyesine indi.

2024 yılının ilk üç ayında ise tüketici fiyatlarındaki artış ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşmişti.