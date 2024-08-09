Türkiye’de bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’de altın üretimi durdu” iddialarına yönelik resmi açıklama geldi. Açıklama Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden gelirken gündemde yer alan iddialara yanıt verildi.

Türkiye’de Altın Üretimi Durdu mu?

Resmi açıklamalara göre Türkiye’de altın üretimi durmadı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklamasında iddiaların asılsız olduğu ve planlamalar dahilinde üretimlere devam edildiği ifade edildi. Resmi açıklamada şöyle denildi;