Türkiye’de bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye’de altın üretimi durdu” iddialarına yönelik resmi açıklama geldi. Açıklama Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden gelirken gündemde yer alan iddialara yanıt verildi.
Türkiye’de Altın Üretimi Durdu mu?
Resmi açıklamalara göre Türkiye’de altın üretimi durmadı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklamasında iddiaların asılsız olduğu ve planlamalar dahilinde üretimlere devam edildiği ifade edildi. Resmi açıklamada şöyle denildi;
Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir.