Manuel vites ile otomatik vites arasındaki fiyat farkı her gün kapanmaya başlamış durumda. Tüketicilerin bu yöndeki tercihleri nedeniyle otomotiv şirketleri, üretimlerinde otomatik vitesli araçlara daha fazla pay vermeye başladı. 2024 eylül ayı itibariyle Türkiye’deki en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobil listesi belli oldu. Eylül 2024 zamları sonrasında listede büyük bir değişim yaşanmadı. Peki, Türkiye’deki en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobil hangisi?

İşte En Ucuz Sıfır Otomatik Vitesli Otomobil Modelleri

Türkiye’de otomatik vites sıfır araç almak isteyenler için en ucuz model Picanto modeli. 1.0L motora sahip olan aracın fiyatı 1 milyon 10 bin TL. İşte listeye girmeyi başaran modeller;