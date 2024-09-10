Manuel vites ile otomatik vites arasındaki fiyat farkı her gün kapanmaya başlamış durumda. Tüketicilerin bu yöndeki tercihleri nedeniyle otomotiv şirketleri, üretimlerinde otomatik vitesli araçlara daha fazla pay vermeye başladı. 2024 eylül ayı itibariyle Türkiye’deki en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobil listesi belli oldu. Eylül 2024 zamları sonrasında listede büyük bir değişim yaşanmadı. Peki, Türkiye’deki en ucuz sıfır otomatik vitesli otomobil hangisi?
İşte En Ucuz Sıfır Otomatik Vitesli Otomobil Modelleri
Türkiye’de otomatik vites sıfır araç almak isteyenler için en ucuz model Picanto modeli. 1.0L motora sahip olan aracın fiyatı 1 milyon 10 bin TL. İşte listeye girmeyi başaran modeller;
- Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT – Fiyat: 1 milyon 10 bin TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. – Fiyat: 1 milyon 5 bin TL
- MG ZS Comfort 1.0 AT – Fiyat: 1 milyon 209 bin TL
- Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik – Fiyat: 1 milyon 293 bin TL
- Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 – Fiyat: 1 milyon 299 bin TL
- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style – Fiyat: 1 milyon 310 bin TL
- Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 – Fiyat: 1 milyon 324 bin 500 TL
- Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT – Fiyat: 1 milyon 325 bin 900 TL
- Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – Fiyat: 1 milyon 329 bin 900 TL
- Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – Fiyat: 1 milyon 436 bin TL
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS – Fiyat: 1 milyon 430 bin TL
- Ford Focus Sedan Trend X, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 ileri Otomatik, Dizel – Fiyat: 1 milyon 504 bin 900 TL
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna – Fiyat: 1 milyon 629 bin 900 TL
- Chery Omoda 5 PRO Vision – Fiyat: 1 milyon 637 bin TL
- Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG – Fiyat: 1 milyon 800 bin TL
- Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Dizel 130 hp otomatik – Fiyat: 2 milyon 90 bin TL
- Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI – Fiyat: 2 milyon 222 bin 785 TL
- BMW 120 1.5 170 bg – Fiyat: 2 milyon 447 bin 500 TL
- Mercedes A200 – Fiyat: 2 milyon 543 bin TL