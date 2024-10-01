Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlenen yeni bir rapora göre Türkiye’de emekli maaşı alan kişi sayısı 15 milyon 467 bin 596 kişiye ulaştı. 1 yılda yüzde 6,27 oranında artış kaydeden emekli sayısı nedeniyle emekli maaşlarının bütçe üzerindeki yükü de arttı. Maaş alan sayısının artmasının yanı sıra emekli maaşlarına yapılan zam ve 12.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı nedeniyle maliyetler yükseldi. Bununla birlikte kamuda çalışan sayısı da 5 milyon 253 bin 73 kişiye ulaştı. Türkiye’deki 21.7 milyon kişinin maaşını devlet karşılıyor.

Emekli Maaşı Alan Kişiler Kimler?

16.43 milyon emekli maaşı alan kişilerin aldığı maaşa göre durumu ise şöyle;

Yaşlılık aylığı alanlar 11 milyon 826 bin 453 kişi

Ölüm aylığı alanlar 4 milyon 278 bin 496

Diğer emekli maaşı alanlar 332 bin 622 kişi

Kamuda ise 3 milyon 468 bin 214 memur, 1 milyon 749 bin 859 kişi işçi olarak çalışıyor.

Kamuya Maliyeti 2 Trilyonu Aştı

Ortaya çıkan bu tablonun hükümete maliyeti ise dudak uçuklatıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre kamu bütçesinden emekli ve personeller için 2024 yılında ödenen toplam ücret 2 trilyon 960 milyar 84 milyon TL.