Ekonomik durumlar şirketleri de etkiliyor. Yayınlanan son verilerde son 3 yılda yapılan tüm başvurulara 2024’te ulaşıldığı görüldü. 2024’ün ilk 10 ayında 1352 başvuru yapılırken, 10 ayda son 3 yıllık toplam konkordato başvurularının aşılması dikkat çekti. Borsaya da sıçrayan bu durumun Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz yaratması bekleniyor.

Konkordato Başvuruları Artıyor

Ekim ayında mahkemeler için 165 dosya başvurusu geldi. Yapılan bu başvurular için konkordato geçici mühlet kararı verildi. Ekim ayındaki kararlar sonrasında 2024’ün ilk 10 ayındaki başvuru sayısı 1352’ye ulaştı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ise toplam başvuru sayısı 1374 olmuştu. 2024 yılındaki ekonomik sorunlar nedeniyle şirketlerin mali tabloları büyük oranda zarar görmeye ve şirketler konkordato başvuruları yapmaya başladı. Yapılan başvuruların 512’si ise reddedildi. Bunların da kabul edilmesi halinde ise toplam şirket sayısı çok yüksek olacaktı.

Basın İlan Kurumu’nun verilerinden derlenen son veriler sonrasında ortaya çıkan bu durum bazı sektörlerin de öne çıkmasına neden oldu. Öyle ki konkordato ilan edilen sektörlerin risklerinde ilk sırada inşaat ve tekstil sektörleri yer aldı. İnşaat sektörünün çok parlak bir yakın geçmiş yaşamasına rağmen artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle şirketler büyük oranda zarar gördü. En çok konkordato başvurusu yapılan şirket, 78 konkordato başvurusu ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü ise 73 başvuru ile tekstil takip etti. Bu sektörleri metal ürün imalatı, mobilya, gıda ve tarım takip etti.