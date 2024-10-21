Eski İcra ve İflas Müdürü Avukat Mustafa Zafer Türkiye’deki son 1 yıllık verileri değerlendirdi. Yüksek enflasyon, düşen alım gücü karşısında vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini belirten Zafer, 2024 yılı içerisinde yasal takibe düşen kişi sayısının iki kat arttığını belirtti. Resmi verilere göre icra dosya sayılarında da hızlı yükseliş devam ederken son güncellemelere göre 23 milyon kişi için icra dosyası hazırlandı.

Kredi Kartı Borcu 1 Trilyon 635 Milyarı Aştı

Bankalar Birliği verilerine göre Türkiye’de bireysel kredi kartı harcamaları 1 trilyon 635 milyar TL’yi aşmış durumda. Bireysel kredi kartlarındaki en yüksek seviyelere 2024 itibariyle ulaşılırken bu durum aynı zamanda Türkiye2deki ekonomik problemleri de ortaya çıkarıyor.

Kişi başına ortalama bireysel kredi kartı riski yüzde 70’e yakın bir artış yaşamış durumda. Konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Mustafa Zafer, “26 bin 49 TL ‘den, 43 bin 127 TL seviyesine yükseldi. Bu durum bize geçen yıla göre satın alma şartlarımızın ne yazık ki yüzde 70 seviyesinde zorlaştığını ve geçen yıla oranla ağırlaştığını gösteriyor.” dedi.

Türkiye’de TÜFE oranı yüzde 49,38 olsa da borçlanma seviyesinde yüzde 70’lik oranlar arada 20 puanlık bir farkın oluşmasına neden oluyor. Bu durumun enflasyon verilerinin net olarak gerçekleri yansıtmadığını gösterdiğini iddia eden Mustafa Zafer’e göre Türkiye’deki gerçek enflasyon yüzde 70 seviyelerinde.

Bankaların 29,6 Milyon kişiye tahsis ettiği kredili mevduat hesabında 1 yıllık süreçte 135 Milyar TL seviyesinden 342,6 Milyar TL seviyesine yükseliş yaşandı. Kredi kartlarının yeterli olmadığı durumlarda mevduat hesapları kullanılıyor.

7 Milyon 438 Bin Yeni Takip Başlatıldı

Mustafa Zafer’in en çarpıcı açıklaması ise yeni başlatılan takip sayısı oldu. “TOBB’un araştırmasın göre ise 7 Milyon 438 bin yeni takip başlatıldı ve toplamda devam eden icra dosya sayısı 23 Milyona yaklaştı.” diyerek bu duruma dikkat çeken Zafer açıklamalarını bu sözlerle noktaladı.