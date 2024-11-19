3. çeyrek itibariyle bankacılık sektöründeki son durum ortaya çıktı. Çeyrek sonuçlarını açıklayan bankaların verilerinin ardından bankacılık sektörü toplam 30 trilyon 518 milyar 692 milyon liralık bir aktif büyüklüğe ulaştı. İlk 10’a giren bankaların bu büyüklük içerisindeki payı ise yüzde 82,6 olarak açıklandı. 2023 yılının sonuna göre bankaların aktif büyüklüğünde yüzde 30 oranında bir artış kaydedilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Türkiye’nin En Büyük Bankaları

Türkiye’nin en büyük bankaları listesinin zirvesinde Ziraat Bankası oldu. 4 trilyon 948 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan banka, yüzde 30,2 oranında artış kaydetti.

İlk sırada yer alan Ziraat Bankası’nın ardından diğer vakıf bankaları yer aldı. Vakıfbank yüzde 27 oranındaki artış ile 3,5 trilyon liralık aktif büyüklüğü ile 2. sırada yer aldı. 3. Sırada ise 3,1 trilyon lira ile İŞ Bankası geldi. İŞ Bankası, özel bankalar arasında en büyük aktif büyüklüğe sahip banka olarak dikkat çekti. 4. sırada 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle Halkbank yer aldı. İlk 10 banka listesi ise şöyle;

Ziraat Bankası – 4 trilyon 948 milyar lira Vakıfbank – 3,5 trilyon lira Türkiye İş Bankası – 3,1 trilyon lira Halkbank – 2,8 trilyon lira Garanti BBVA – 2,4 trilyon lira Yapı Kredi – 2,3 trilyon lira Akbank ­- 2,2 trilyon lira QNB – 1,36 trilyon lira Denizbank – 1,32 trilyon lira Kuveyt Türk Katılım Bankası – 825,6 milyar lira

İlgili dönem içerisinde en büyük artış yüzde 38 oranı ile QNB’de yaşandı.