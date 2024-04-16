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Türkiye’nin İhracat Artışında Başı Irak Çekti

Ocak-mart döneminde Irak'a ihracat 2,7 milyar doları aşarken, en fazla dış satım yapan sektör 583,8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

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Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 691,5 milyon dolarla Irak olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 2,7 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 691,5 milyon dolarla Irak çekti.

Irak’ı, ihracat artışında 489,3 milyon dolarla Romanya, 324,2 milyon dolarla Hollanda, 246,4 milyon dolarla İtalya ve 241,8 milyon dolarla ABD izledi.

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Ocak-mart döneminde Irak'a ihracat 2,7 milyar doları aşarken, en fazla dış satım yapan sektör 583,8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Ocak-mart döneminde Irak’a 2,7 milyar dolarlık, Romanya’ya 1,9 milyar dolarlık, Hollanda’ya 2 milyar 30 milyon dolarlık, İtalya’ya 3,1 milyar dolarlık, ABD’ye 3,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu

Yılın ilk çeyreğinde Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya’ya 4,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık’a 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte Irak’a en fazla ihracatı 583,8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 274,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 265,2 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 188,8 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 167,4 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Irak’a en fazla ihracat İstanbul’dan yapıldı

Ocak-mart döneminde Irak’a en yüksek ihracatı 785,6 milyon dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul’u, 453,2 milyon dolarla Gaziantep, 196,8 milyon dolarla Mardin, 150,1 milyon dolarla Şırnak, 149,6 milyon dolarla Mersin takip etti.

Türkiye’nin ihracatında, yılın ilk çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre değer bazında en fazla artış görülen ülkeler şöyle:

1 OCAK – 31 MART
ÜLKE 2023 (BİN DOLAR) 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (BİN DOLAR)
IRAK 2.039.782,23 2.731.316,77 691.534,54
ROMANYA 1.375.651,82 1.864.994,77 489.342,96
HOLLANDA 1.706.777,45 2.030.955,06 324.177,61
İTALYA 2.897.633,80 3.143.995,63 246.361,83
ABD 2.919.353,74 3.161.106,05 241.752,31
BİRLEŞİK KRALLIK 2.756.149,81 2.957.880,01 201.730,20
MISIR 681.336,59 872.415,15 191.078,56
SUUDİ ARABİSTAN 605.932,05 746.969,31 141.037,25
ARNAVUTLUK 163.438,06 299.122,54 135.684,48
CEZAYİR 474.028,87 590.762,41 116.733,54

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İhracat

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