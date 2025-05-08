Türkiye’nin Mobilya Devi El Değiştirdi: TMSF Bellona’yı Sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum yönetiminde bulunan Türkiye’nin köklü mobilya markalarından Bellona, yapılan ihale sonucunda yeni sahiplerine devredildi. Satış bedeli 8 milyar 100 milyon TL olarak açıklandı.

2016 yılında FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TMSF yönetimine geçen Boydak Holding’e ait Bellona Mobilya, uzun süredir satışa hazırlanıyordu. 6 Nisan tarihinde İstanbul Esentepe’de düzenlenen ihalede, markanın tüm hisseleri Bellona bayilerinin ortaklığıyla kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satıldı. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışta, başlangıçta 7 milyar TL olarak belirlenen muhammen bedel aşılarak nihai tutar 8 milyar 100 milyon TL’ye ulaştı.

Satış işlemi, Rekabet Kurumu’nun onay sürecine sunuldu. Onayın ardından Bellona, yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Gözler şimdi holdingin bir diğer büyük markası olan İstikbal Mobilya’ya çevrilmiş durumda. Sektör temsilcileri, İstikbal için de büyük bir talep oluşmasını ve satış sürecinin rekabet içinde geçmesini bekliyor.

Boydak Holding, Türkiye mobilya sanayisinin en büyük üretici ve ihracatçıları arasında yer alıyordu. Devlet kontrolünde geçen yaklaşık dokuz yılın ardından, grubun markaları birer birer özel sektöre devrediliyor. Bellona’nın satışının ardından, İstikbal’in de yakın zamanda satışa çıkarılması öngörülüyor.