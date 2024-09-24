Türkiye’de 2025 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret için farklı tahminler gelmeye devam ediyor. Yeni tahmin yapan Prof. Dr. Evren Bolgün IMF değerlendirmesine dikkat çekti ve 2025 asgari ücretin beklentilerin altında kalacağını söyledi. Asgari ücretin çok sıkıntı yaratacağını söyleyerek sözlerine devam eden ünlü ekonomist, değerlendirmeleriyle Türkiye’de dikkat çekti ve gündem oldu.

2025 Asgari Ücret İçin Şok Tahmin

EKOL TV’de gündemde dair değerlendirmeler yapan ünlü isim, Türkiye’de yüksek orandaki artışların konuşulduğunu ancak asgari ücret zammının sanıldığı kadar yüksek oranda zamlanmayacağını ifade etti. IMF değerlendirmesinde asgari ücret için yüzde 20 rakamlarının konuşulduğun u hatırlatan ekonomist, “Mehmet Şimşek’in izlediği politika dar gelirli dediğimiz kesimin üzerinde ya da çalışan kesim üzerinde vergi yükünün artması şeklinde oldu. Bu dediğiniz doğru. 1 Ocak 2025 tarihi geldiğinde ve 2025 asgari ücret artışı olarak bununla bağlantılı diğer çalışanların maaş artışının cevabı IMF’nin değerlendirmesini de görmüşünüzdür, beklenen enflasyon oranında bir artış gösteriyor. Bu da yüzde 17,5’i gösteriyor bize” dedi.

Asgari ücrette yüzde 17,5 oranındaki zammın üzerine yüzde 2,5 refah payının eklenebileceğini de ifade eden ekonomist, bu nedenle maksimum zammın yüzde 20 olacağını ve bunun üzerinde bir zam beklemediğini söyledi.

Yüzde 17,5 Zamlı Asgari Ücret Ne Kadar Olur?

Şu anda 17.002 TL olan asgari ücrete yüzde 17,5 oranında zam yapılması halinde zam 2.975,35 TL olacak ve Ocak 2025 itibariyle 19.977,35 TL olarak asgari ücret ödenecek. Belirtildiği gibi yüzde 20 oranına çekilmesi halinde ise asgari ücret 20.402 TL olacak.