Türkiye’de emekli maaşlarının zamlanması sonrasında bankaların promosyon yarışı da hız kazandı. Kamu bankaları arasında en yüksek teklifi veren bankalardan birisi olan Vakıfbank Kasım Emekli Promosyon rakamlarını güncelledi. Maaşını Vakıfbank’a taşımak isteyen emekliler için SGK emeklilerine 24 bin TL’ye varan ödeme yapılacağını duyurdu. 31 Aralık 2024’e kadar devam edecek kampanyadan tüm emekli vatandaşları yararlanabilecek.

Vakıfbank Emekli Promosyonu Kart Kampanyasıyla Birleştirildi

Vakıfbank Emekli Promosyonunda özel kart kampanyası da başlatıldı. 12 bin TL’ye varan bir Emekli Promosyonu veren banka, banka kartlarıyla yapılacak alışverişlerde de her ay 1.000 TL nakit ödeme fırsatı verilecek. Böylece 12 bin TL promosyona ek olarak 12 bin TL kartlardan elde edecek emekliler, toplamda 24 bin TL’ye ulaşan bir promosyona sahip olabilecek.

Vakıfbank Kart Promosyon Ödemesi Nasıl Alınacak?

Maaşını taşıyan müşterilerin banka kartı ve kredi kartını ayrı ayrı kullanması ile aylık 500’er TL nakit ödeme alma imkanı bulacak. Banka tarafından yapılan açıklamalarda “Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.” denildi.

İşte Güncel Vakıfbank Emekli Promosyon Tutarları

Kart kampanyalarının dışında maaşa göre Vakıfbank Emekli Promosyon ödeme tutarı şöyle;

000 TL’ye (10.000 TL hariç) maaşlar için 5.000 TL,

000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) maaşlar için 8.000 TL,

000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için toplam 12.000 TL