Yıl sonuna yönelik altın hareketliliği devam ediyor. Altın uzmanları ve ekonomistler tarafından yapılan tahminlerde sürekli olarak yükselişe dikkat çekiliyor. “Gram altın, çeyrek altın ne kadar olacak? Yatırımcı ne yapmalı? Yüksek mevduat mı yoksa altın yatırımı mı?” gibi sorular gündemde yer alıyor. Yatırımcılar, uzmanların tahminlerine göre seçimlerini yaparken, bu sefer altının yıl sonundaki değeri yapay zekaya soruldu. Yapay zekanın altın tahmini ise şaşırtıcı oldu.

Ünlü Uzmandan 2500 Dolar Yorumu

Altınla ilgili önemli bir küresel değerlendirme, IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong’dan geldi. Rong, enflasyon ve faiz oranlarında beklenmedik bir gelişme olmaması halinde altının 2500 dolar üzerinde işlem göreceğini söyledi. Ayrıca Ekim ve Kasım aylarına dikkat çeken Rong, bu aylarda altının 2660 doların üzerinde olacağını öngördü. Şu an itibarıyla ons altın 2502 dolar üzerinden işlem görüyor.

Yapay Zekadan Altın Tahmini

Altın fiyatlarıyla ilgili yapay zekanın yaptığı tahminlerde, 2024 yılı itibarıyla 2600 ile 2700 dolar aralığına dikkat çekildi. Yapay zeka, Türkiye’deki gram altın tahmininde ise 2700 TL ile 3000 TL aralığını öne çıkardı. Ayrıca yapay zeka, Türkiye’deki dolar/TL kuru ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yıl sonuna doğru kurun 35 TL seviyelerine ulaşacağını belirtti.