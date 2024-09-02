Türkiye’de kamu bankalarının öncülüğünde düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılıyor. Evi olmayan ve yeni ev satın almak isteyenler için başlatılan kampanya kapsamında yüzde 3’lerin üzerine çıkan kredi faizleri yüzde 1,49’a çekilecek. Böylece yüksek faizler ödenmesi gerekmeyeceği gibi çok daha uygun şartlar ile yeni ev sahibi olunmasının önü açılacak.

İşte Yeni Ev Alacaklara Kredi Veren Bankalar

Yeni ev alacaklara kredi veren bankalar şöyle;

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Ziraat Katılım

Emlak Katılım

Türkiye’de 5 farklı kurumun dahil edildiği yeni ev alacaklara kredi destekte 5 kurumdan birisine müracaat edilmesi yeterli olacak. Yüzde 50’ye varan faiz indiriminden yararlanabilecek kişiler, 10 yıla varan vadeler ile kredi çekebilecek. Kredi kullanımında normal kredi şartları geçerli olacak. Kredi uygunluğu bulunan kişiler kredi kampanyasından yararlanabilecek.

Yeni Ev Alacaklara Kredi Şartları

Yeni ev alacaklara kredi için getirilen özel şartlar ise şöyle;

Daha önce evi olmayan ya da en az 6 ay önce evini satmış olanlar

Yeni evlenen çiftler

Yeni kampanya ile durma noktasına gelen inşaat sektöründe de yeni hareketlilik yaratılması hedefleniyor. Şu anda yüksek kredi faizleri nedeniyle kredi çekemeyen vatandaşlar, düşük faiz fırsatından yararlanarak kredi ile ev alabilecek. Böylece boşta kalan satılmayan evler için de yeni bir şans yaratılmış olacak.

1.49 Faizle 1 milyon TL’nin Aylık Ödemesi Kaç Para?

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi 17.900 TL olacak. Şu andaki asgari ücret kadar ödeme yapacak kişiler, ev kredisi ödeyebilecek. Normal faizler ile kredinin geri ödemesi 36.500 TL olurken yeni ev alacaklara kredi kampanyasıyla ciddi bir avantaj sağlanacak.