Inter yönetimi Galatasaray’la dev transferi görüşmek için İstanbul’a geliyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray 'ın stoperi Davinson Sanchez , Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş, Inter transfer için harekete geçmiştir.

'ın stoperi , Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş, transfer için harekete geçmiştir. Inter , Sanchez için 20 milyon euro teklif etmeyi planlamakta, ancak Galatasaray bu teklifi yetersiz bulmakta ve 35 milyon euro'nun altına inmeme kararı almıştır.

, Sanchez için teklif etmeyi planlamakta, ancak bu teklifi yetersiz bulmakta ve 35 milyon euro'nun altına inmeme kararı almıştır. Galatasaray, Sanchez'i kadroda tutmayı hedeflerken, 35 milyon euro veren takıma transferine sıcak bakmaktadır ve Inter yönetimi İstanbul'da görüşmeler yapmak istemektedir.

Galatasaray’ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez, Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekerken, İtalyan devi Inter de Sanchez’i transfer etmek için harekete geçti.

INTER, DAVİNSON SANCHEZ’İ Mİ İSTİYOR?

Kolombiyalı futbolcu, milli takımıyla Dünya Kupası’nda son 16’ya kalırken, gösterdiği performansla birçok takımı da peşine takmayı başardı. Bu kapsamda İtalyan devi Inter’in de Davinson Sanchez’i takip ettiği ve 30 yaşındaki oyuncu için ciddi bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

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INTER, DAVİNSON SANCHEZ İÇİN KAÇ PARA TEKLİF EDİYOR?

Sabahın haberine göre Inter yönetimi, Sanchez transferini görüşmek için İstanbul’a gelecek. Bu kapsamda, İtalyan devinin sarı-kırmızılı ekibe takıma 20 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.

GALATASARAY, DAVİNSON SANCHEZ İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Galatasaray’ın bu teklifi yetersiz bulduğu belirtilirken, Davinson Sanchez için 35 milyon euronun altına inmeme kararı aldığı aktarıldı.

GALATASARAY, DAVİNSON SANCHEZ’İ SATACAK MI?

Yönetim tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmayı hedeflerken, 35 milyon euro veren takıma ise Sanchez’i transfer etmek için sıcak baktığı öğrenilirken, Inter’in bu transferde önemli bir gelişme sağlamak için Galatasaray’a gelerek İstanbul’da sarı-kırmızılı yönetimle görüşmek istediği belirtildi.

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY’DA KAÇ GOL ATTI?

Davinson Sanchez, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 45 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra, 2 gol atarak takıma önemli katkı sağlamıştı.