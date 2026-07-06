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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun karıştığı cinayette karar çıktı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda rapçi Vahap Canbay, hedefin kendisi olduğunu iddia ederek, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, savcılık ise konuya ilişkin olarak kararını verdi.

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Eklenme 06.07.2026 - 09:58
Güncellenme 06.07.2026 - 10:05
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19 Mart’ta eski futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK NE KADAR VERDİ?

Olay esnasında araçta bulunan ve Canbay adıyla bilinen rapçi Vahap Canbay’ın hedef alınan kişinin kendisi olduğuna ilişkin iddiasını inceleyen savcılık, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunun oluşmadığı gerekçesiyle 10 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

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CANBAY KİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Sabah’ın haberine göre İstanbul’da 19 Mart tarihinde yaşanan ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, araç bulunmasına karşın yara almadan kurtulan rapçi Canbay, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve beş diğer şüpheliden şikayetçi oldu.

“RAPÇİ CANBAY’I ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR” İDDİASI

Şikayet dilekçesinde olay günü Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun hedef aldığı kişinin kendisi olduğunu, öne süren ve rapçi Canbay, kurşunu yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’ya isabet ettiğini, Kalaycıoğlu’nun eyleminin kendisine ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs” aşamasında kaldığını iddia etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve kamera görüntüsü, değerlendirme tutanakları mercek altına alındı.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”E YÖNELİK SOMUT DELİL VAR MI?

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun taşıt içerisindeki maktul Kubilay Kaan Kundakçı’yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Vahap Canbay’a ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs” olarak değerlendirilebilecek somut bir eylemin olmadığı belirlendi.

SAVCILIK KARARINI VERDİ

Savcılık Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve beş diğer şüpheliye ilişkin Vahap Canbay’ın “kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada, Canbay’a ilişkin bu suç oluşturacak somut bir eylem olmadığı kanaatine vararak takipsizlik kararı verdi.

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