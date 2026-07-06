HaberX
Anasayfa/Spor/Mauro Icardi yeni takımına imza atıyor

Mauro Icardi yeni takımına imza atıyor

Galatasaray'la yaşadığı 4 sezon şampiyonluk ardından sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi yeni takımına imza atıyor.

Oluşturan
Eklenme 06.07.2026 - 11:02
Haberi PAYLAŞ

Galatasaraylı taraftarların halen içinde bir ümit olduğu Mauro Icardi defteri tamamen kapanıyor. 1 Temmuz itibariyle Galatasarayla sözleşmesi sona eren yıldız ismin yeni takımı belli oluyor. Mauro Icardi yeni takımına imza atıyor.

“Galatasarayla sonuçsuz kaldı”

Haber Devam Ediyor
Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor? TFF 2026-2027 kura çekimi tarihi
Spor
Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor? TFF 2026-2027 kura çekimi tarihi
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 yeni sezon geri sayımı başladı. Merak edilen soru yanıtını buldu mu? Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor?
Süper Lig’de Transfer Sezonu Ne Zaman Başlıyor?
Spor
Süper Lig’de Transfer Sezonu Ne Zaman Başlıyor?
2025 yaz transfer dönemi için geri sayım sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026...

Galatasaray defterini kapandığını menajeri Elio Pino tarafından duyurulan Mauro İcardi’nin yeni adresini de Elio Pino açıkladı. Galatasaray ve Dursun Özbek arasında hiç bir kırgınlığının olmadığını ifade edilen Arjantinli golcü yeniden İtalya’da futbol yaşantısına devam edecek.

Lazio’ya imza atıyor

Galatasarayla sözleşme yenilemeyen İcardi, rotayı yeniden İtalya’ya çevirdi. Mauro İcardi’nin yeni kulübünün Lazio olması bekleniyor. İcardi daha önce İtalya’da İnter forması giymişti.

İlginizi Çekebilir

Spor

FIFA Başkanı Infantino’dan Trump eleştirilerine yanıt: ‘’Disiplin Kurulu kararlarına ben de şaşırıyorum’’

54 dakika önce
Spor

Beşiktaş’ta kale Doğan Alemdar’a emanet: Transferde sona gelindi

2 saat önce
Spor

TFF Süper Lig fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı

5 saat önce
Spor

Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

6 saat önce
Spor

İngiltere’de Henderson depremi: Kutlamalarda sakatlandı

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’den Bertuğ Yıldırım hamlesi: İki oyuncu takasta kullanılacak

7 saat önce