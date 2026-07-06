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Galatasaraylı taraftarların halen içinde bir ümit olduğu Mauro Icardi defteri tamamen kapanıyor. 1 Temmuz itibariyle Galatasarayla sözleşmesi sona eren yıldız ismin yeni takımı belli oluyor. Mauro Icardi yeni takımına imza atıyor.

“Galatasarayla sonuçsuz kaldı”

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Galatasaray defterini kapandığını menajeri Elio Pino tarafından duyurulan Mauro İcardi’nin yeni adresini de Elio Pino açıkladı. Galatasaray ve Dursun Özbek arasında hiç bir kırgınlığının olmadığını ifade edilen Arjantinli golcü yeniden İtalya’da futbol yaşantısına devam edecek.

Lazio’ya imza atıyor

Galatasarayla sözleşme yenilemeyen İcardi, rotayı yeniden İtalya’ya çevirdi. Mauro İcardi’nin yeni kulübünün Lazio olması bekleniyor. İcardi daha önce İtalya’da İnter forması giymişti.