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Mersinli Mühendisten Türk Hukuk Sistemine Özel Yapay Zekâ Hamlesi

Teknoloji girişimlerinin çoğu İstanbul merkezli hikâyelerle gündeme gelirken, hukuk teknolojileri alanında yeni bir çalışma Mersin’den yükseliyor. Bilgisayar mühendisi Murat Demirkıran’ın geliştirdiği EmsalDava Yapay Zekâ Hukuk Asistanı, avukatların araştırma ve dilekçe…

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Eklenme 15.07.2026 - 12:44
Güncellenme 15.07.2026 - 12:55
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Teknoloji girişimlerinin çoğu İstanbul merkezli hikâyelerle gündeme gelirken, hukuk teknolojileri alanında yeni bir çalışma Mersin’den yükseliyor. Bilgisayar mühendisi Murat Demirkıran’ın geliştirdiği EmsalDava Yapay Zekâ Hukuk Asistanı, avukatların araştırma ve dilekçe yazma sırasında harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltmayı hedeﬂiyor.

Girişimin çıkış noktası, klasik yapay zekâ araçlarının hukuk alanındaki sınırları oldu.
Genel amaçlı kullanımda başarılı olan bu araçlar,
hukuki sorular söz konusu olduğunda var olmayan karar numaraları veya güncelliğini yitirmiş bilgiler sunabiliyor.

İlk Kurumsal Adımlardan Biri Mersin Barosu ile

Girişimin Mersin Barosu ile imzaladığı protokol, ürünün doğduğu şehirde hukukçularla daha geniş ölçekte buluşmasını sağlayacak. 
Protokolle Baro üyesi avukatlara yüzde 15 indirim uygulanırken, EmsalDava Baro odalarında ücretsiz kullanılabilecek.

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Kurucu, şu sözleriyle hedeﬂerini paylaşıyor:

“Yapay zekanın hukuk alanında kullanımında öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. İlk protokolü kendi şehrimizin Barosu ile imzalamış olmak heyecan verici.

Önümüzdeki günlerde Adana Barosu başta olmak üzere diğer tüm illerin Baroları ile görüşmeyi planlıyoruz.” — Murat Demirkıran, EmsalDava Kurucusu

Mersin Barosu üyeleri, imzalanan indirim protokolüne ilişkin ayrıntılı bilgiyi Mersin Barosunun ve EmsalDava‘nın web sitelerinden öğrenebilecek.

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