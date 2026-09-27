Fon krizinde Mustafa Sandal’ın eşi hakkında 11 milyar TL iddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması sürerken, soruşturma ile bağlantılı olduğu ortaya atılan yeni bir iddia gündeme geldi.

11 MİLYAR TL’LİK ÇIKIŞ

Gazeteci Yiğit Uzun’un aktardığı bilgilere göre, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptı.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şarkıcı Mustafa Sandal’a söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığını sordu.

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MELİS SANDAL’IN BABASI KİM?

Ayrıca Uzun, ilgili paylaşımında Melis Sandal’ın borsacı Cihan Sütşurup’un kızı olduğunu da belirtti.

MUSTAFA SANDAL’A SORU

Yiğit Uzun, ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Sandal, eşiniz borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sandal’ın geçtiğimiz 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?”

İDDİA DOĞRULANDI MI?

Öte yandan, ilgili iddianın resmi makamlarca henüz doğrulanmadığı belirtilirken, Melis Sandal’ın bu tutarda fon çıkışı yaptığına yönelik kanıtlanmış resmi bir belge veya doğrulamanın olmadığı ifade edildi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR UYGULANMIŞTI

Ayrıca Melis Sandal’ın babası Cihan Sütçürup’a yönelik şubat ayında tefecilik suçlaması doğrultusunda yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir uygulandığı biliniyor.