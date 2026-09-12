Vanlı Kara Haydar’ın düğününde takılan altınların yeri ortaya çıktı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan’ın Van’da gerçekleşen düğünleri sosyal medyada gündem olmuştu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çift hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, konuya yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri istihbari çalışmasıyla kentin Muradiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU

İlgili adreste gerçekleştirilen aramada evin odunluk bölümündeki bir valizde çiftin düğününde takıldığı ifade edilen altınlar bulundu. Altınlara el konulduğu ve ev sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenilirken, tutuklanan Tançalan savunmasında düğünde takılan altınlara yönelik kiralık olduğunu belirtmişti.

Haber Devam Ediyor

Altınların kiralık olduğunu belirtmişti. Tançalan ilgili altınların bir kuyumcudan kiralandığını öne sürmüş ve düğünden sonra iade ettiklerini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın geçtiğimiz günlerde Van’da gerçekleştirilen düğününe ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Tançalan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklanmıştı.

Öte yandan, Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan ise hakkında gözaltı kararı bulunurken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul’da M.S.T ise dün Ümraniye ilçesinde gözaltına alınmıştı.