Togg T6X taksi oluyor

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yerli ve milli otomobil Togg’un T6X modelinin taksici esnafında büyük heyecan uyandırdığını duyurdu.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI VERECEK

Yiğiner yaptığı açıklamada, “Togg T6X’in ticari taksilerde yaygınlaşması, milli markamıza güç verecek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.

TOGG T6X NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Togg T6X’in gelecek yılın haziran ayında siparişe açılması ve aynı dönemin sonunda teslimatların başlatılması beklenirken, Yiğiner ise bu modelin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARININ YENİ MODELİ

Özellikle şehir içi kullanım, teknolojik donanım, sürüş, dijital sürüş deneyimi ve çağdaş tasarım prensibiyle dikkat çekmesi beklenen T6X’in Togg’un vizyonunun yeni halkası olduğunu belirten Yiğiner, modelin sadece yerli araç pazarının yanı sıra, elektrikli otomobil segmentindeki rekabet bakımından da önemli modellerden biri olmaya aday olduğunu belirtti.

ÇEVRECİ TAKSİLERLE HİZMET VERİLECEK

Yiğiner, modelin taksici esnafına özel uygun satın alma ve finansman şartlarıyla sunulması taksicilerin araçlarını yenilemesini kolaylaştıracağının altını çizerek insanların daha çağdaş, yerli, konforlu ve çevreci taksilerle hizmet alacağını belirtti.

TAKSİCİLER T6X’İ KULLANMAK İSTİYOR

Modelin taksici esnafıyla buluşacağı ve kentlerin yollarında insanlara hizmet vereceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirten Yiğiner, taksici esnafı olarak T6X’i kullanmak istediklerini söyledi.