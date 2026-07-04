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Milli basketbolcu Ömer Kutluay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türkiye’de düzenlenen U17 Basketbol Dünya Kupası’nda harikalar yaratan oyuncularımızdan Ömer Kutluay’ın hayati ve spor kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte genç yıldız hakkında merak edilenler…

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Eklenme 04.07.2026 - 22:33
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nın ev sahipliğini yapan Türkiye, çeyrek finalde Fransa’yı 94-87 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Millilerin tarihi başarısında büyük pay sahibi olan Ömer Kutluay, hayatı ve kariyeri en çok araştırılan isimlerden birisi oldu.

Ömer Kutluay kimdir?

Türkiye U17 Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay, 27 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden İbrahim Kutluay’ın oğlu olan Ömer Kutluay, basketbol kariyerine babasının adını taşıyan İbrahim Kutluay Basketbol Akademisi’nde başladı. Sonrasında 13 yaşındayken Anadolu Efes altyapısına transfer olan 17 yaşındaki genç basketbolcu, burada Türkiye U-14 Şampiyonluğu yaşadı ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

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Ömer Kutluay hangi takımda oynuyor?

Anadolu Efes’teki yükselişinin ardından 2023 yılında Avrupa’nın dev kulüplerinden Real Madrid ve Barcelona’nın radarına giren 17 yaşındaki Ömer Kutluay, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı. Real Madrid altyapısında U-16 kategorisi şampiyonluğunu yaşayan 1.93 boyundaki milli basketbolcu, kulübün genç takımıyla İspanya Gençler Ligi’nde de mutlu sona ulaştı.

Ömer Kutluay mevki neresi?

Ömer Kutluay, basketbol kariyerini oyun kurucu (point guard) olarak sürdürüyor.

Hayali NBA’de oynamak

Türk basketbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Ömer Kutluay’ın hedefi ise Real Madrid A Takımı’na yükselmek ve ardından NBA’de forma giymek.

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