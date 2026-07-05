Milli kick boksçu Kadir Yıldırım ringe çıkmadan şampiyon oldu

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

1-9 Temmuz tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda çok konuşulacak bir olay yaşandı.

KADİR YILDIRIM NASIL HİÇ RİNGE ÇIKMADAN ŞAMPİYON OLDU?

Milli sporcu Kadir Yıldırım, çeyrek finalinde dahil olduğu organizasyonda yarı final ve final müsabakalarında rakiplerinin ringe çıkmaması nedeniyle hiç mücadele etmeden Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Haber Devam Ediyor

KADİR YILDIRIM KAÇ DEFA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU?

Böylece kariyerindeki 32. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Yıldırım, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda peş peşe sağladığı şampiyonluklarla altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını da elinde bulundurmaya devam ediyor.

KADİR YILDIRIM KİMDİR?

Milli sporcu Kadir Yıldırım, 1987 yılında Sinop’un Ayancık ilçesinde doğdu. Milli sporcu, spora olan ilgisi ve yeteneğiyle kendini tamamen güreş sporlarına adarken, yeniden Türkiye şampiyonu olmasıyla bir kez daha adını duyurdu.

Şu an 39 yaşında olan Yıldırım, evli ve bir kız çocuk babasıdır.