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Milli kick boksçu Kadir Yıldırım ringe çıkmadan şampiyon oldu

Milli sporcu Kadir Yıldırım, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yarı final ve finalde rakiplerinin ringe çıkmaması nedeniyle maç yapmadan 32. kez Türkiye şampiyonu oldu.

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Eklenme 05.07.2026 - 09:51
Güncellenme 05.07.2026 - 09:59
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1-9 Temmuz tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda çok konuşulacak bir olay yaşandı. 

KADİR YILDIRIM NASIL HİÇ RİNGE ÇIKMADAN ŞAMPİYON OLDU?

Milli sporcu Kadir Yıldırım, çeyrek finalinde dahil olduğu organizasyonda yarı final ve final müsabakalarında rakiplerinin ringe çıkmaması nedeniyle hiç mücadele etmeden Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

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KADİR YILDIRIM KAÇ DEFA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU?

Böylece kariyerindeki 32. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Yıldırım, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda peş peşe sağladığı şampiyonluklarla altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını da elinde bulundurmaya devam ediyor.

KADİR YILDIRIM KİMDİR? 

Milli sporcu Kadir Yıldırım, 1987 yılında Sinop’un Ayancık ilçesinde doğdu. Milli sporcu, spora olan ilgisi ve yeteneğiyle kendini tamamen güreş sporlarına adarken, yeniden Türkiye şampiyonu olmasıyla bir kez daha adını duyurdu.

Şu an 39 yaşında olan Yıldırım, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 

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