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Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 11.10'da yaşandığı öğrenilirken, yerin 21,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

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Eklenme 05.07.2026 - 11:23
Güncellenme 05.07.2026 - 11:53
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz günlerde Muğla’da meydana gelen depremin ardından bir deprem daha yaşandığını duyurdu.

DEPREM Mİ OLDU?

Buna göre, Akdeniz’de Muğla’nın Datça açıklarında saat 11.10’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 21,7 kilometre derinliğinde yaşandığı öğrenilirken, bölge hakkında kısa süreli paniğe yol açtı.

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Ayrıca, depremin ardından şu an için herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğu ifade edilirken, yetkililer ise bölge halkına duyuru yaparak, yalnızca resmî kurumlardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları gerektiğini açıkladı.

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, 2 Temmuz günü saat 14.06’da yine Muğla’nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş ve deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli panik yaşanmasına sebep olmuştu.

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