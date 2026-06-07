Fenerbahçe Seçim Sonuçları: Oy Verme İşlemi Sona Erdi!

Fenerbahçe’de mevcut Başkan Sadettin Saran’ın geçtiğimiz aylarda başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimle genel kurul yapılmasına karar verilmiş ve yeni başkan adayı olmayacağını duyurmuştu.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLUYOR

Bu kapsamda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adaylığını açıklarken, ikili arasındaki kıyasıya mücadele camiada büyük ses getirmişti. Olağanüstü seçimli genel kurulun dün başlamasının ardından mali raporlar ve ekonomik tablo açıklanırken, bugün ise saat 10.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle beraber oy sayımına geçileceği ve sayımın sonunda yeni başkanın belli olacağı öğrenildi.