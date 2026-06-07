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Fenerbahçe Başkanlık Seçimine Aykut Kocaman Damga Vurdu: “Ciddi Bir Kutuplaşma Var”

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde başkanlık seçimi çerçevesinde açıklama yapan eski futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de ciddi bir kutuplaşma olduğunu ifade ederek önemli olan şeyin birlik ve beraberlik olduğunu açıkladı.

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Eklenme 07.06.2026 - 16:29
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Fenerbahçe, bugün olağanüstü seçimli genel kurulu yaparken, saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam edecek. Ardından oy sayımına geçilecek ve daha sonra ise yeni başkan belli olacak.

“TEMEL OLAN ŞEY FENERBAHÇE’DİR”

Bu kapsamda, Fenerbahçe tarihinde iz bırakan farklı isimler açıklamalar yaparken, bir açıklama da Aykut Kocaman’dan geldi. Sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu ve teknik direktörü Kocaman, yaptığı açıklamada camianın içinde büyük bir kutuplaşma olduğunu ve birlik beraberlik vurgusu yapılması gerektiğini açıkladı.

Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım’a başarılar diliyor ve seçimin sarı lacivertli camia için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi sonuçlar doğuran bir ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim gerçekleşir. Temel olan şey, Fenerbahçe’dir. Son dönemlerde büyük kutuplaşmalar yaşansa da, bu bittiği an itibariyle herkes aynı renk için mücadele etmeye devam ediyor. Bunu unutmazsak en doğru seçim davranış olur.”

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