2026 doğum borçlanması güncel ödeme tutarları: Kadınlara erken emeklilik imkanı

Çocuk sahibi olan kadın sigortalılar için uygulanan doğum borçlanması, eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik sürecini kolaylaştırma bakımından büyük imkanlar sağlıyor.

KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI İMKANI

2026’da geçerli olan düzenlemeye göre SSK, Bağ-Kur ve memur statüsündeki kadınlar, belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda doğum sonrası çalışmadıkları süreleri borçlanarak hizmet sürelerine ilave edebiliyor.

2 BİN 160 GÜN PRİM

Doğum borçlanmasından yararlanmak için doğumun ilk sigortalılık başlangıcının ardından gerçekleşmiş olması şart aranırken, her çocuk için en fazla 720 gün, yani iki yıllık süre borçlanılabiliyor. En fazla üç çocuk için de haktan yararlanabildiği için borçlanabilmesi nedeniyle toplamda 2 bin 160 güne kadar prim kazanılabiliyor.

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2 YILDAN DAHA KISA SÜRELER İÇİN BORÇLANMA FIRSATI

Fakat borçlanılacak dönemde çalışılmamış ve bu süreler için prim ödenmemiş olması gerekiyor. İhtiyaç olması durumunda iki yıldan daha kısa süreler için de borçlanma yapılabiliyor.

ÇOCUK EVLAT EDİNEN KADINLAR DA YARARLANABİLİYOR

Öte yandan, düzenlemenin annelerin yanı sıra iki yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalıları da kapsadığı öğrenilirken, bazı şartlarda doğum borçlanmasından yararlanabiliyor.

Aynı zamanda staj sigortasının ardından uzun vadeli sigorta başlangıcından önce doğum yapan kadınların borçlanma yapmaları durumunda, bazı hallerde sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebiliyor.

Bu durum gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda EYT kapsamına girilmesine de olanak sağlıyor. Bunun için her başvuru şartı, her başvuru için ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

DOĞUM BORÇLANMASI GÜNCEL TUTARI NE KADAR?

Bu yıl kapsamında doğum borçlanmasının en düşük günlük tutarının 352,32 lira olduğu öğrenilirken, aylık en düşük ödeme ise 10 bin 569 lira 60 kuruşu buluyor. Bir çocuk için iki yıllık borçlanmanın en düşük maliyeti ise 253 bin 670 lira olarak lira seviyesinde bulunuyor.

103 BİN TL’LİK ÖDEME AVANTAJI

Doğum borçlanması diğer hizmet borçlanmalarına göre daha düşük prim oranıyla hesaplandığı için önemli maliyet avantajı sağlıyor. Bu kapsamda iki yıllık doğum borçlanmasına diğer borçlanma türlerine göre yaklaşık 103 bin lira tutarında ödeme avantajı oluşuyor

ÇOCUĞU ENGELLİ OLAN KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Aynı zamanda engelli çocuğu olan kadın sigortalılar için emeklilik yaşını düşüren ek prim uygulaması da sürüyor.