Fenerbahçe’nin geçici teknik direktörü açıklandı

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Fenerbahçe’de yaşanan kötü gidişatın ardından dün akşam İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ederken, takımın geçici teknik direktörü de belli oldu.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Buna göre Dirk Kayt, sarı-lacivertli takımın geçici teknik direktörü oldu. Fenerbahçe’den konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyuna Duyuru

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İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız”

FENERBAHÇE’DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Kuyt, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş ve futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlüğe başlamıştı. Hollandalı isim, bu sezon başında Fenerbahçe’nin teknik ekibine katılmıştı.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sarı-lacivertli ekip, 31 Ekim Çarşamba günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 19.00’da başlayacak.

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4. maçında İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak.