HaberX
AnasayfaEkonomiEmekliye seyyanen zam ve refah payı formülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj!

Emekliye seyyanen zam ve refah payı formülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin mali imkânlarını iyileştirecek yasal düzenlemeye yönelik açıklama yapmasının ardından seyyanen zam, refah payı ve dar gelirli emeklilere yönelik ek destekler değerlendiriliyor.

Oluşturan
Eklenme 28.10.2026 - 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin gelirlerini ve maddi imkânlarını iyileştirmeye yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin verdiği mesajın ardından 2027 yılı için zam öngörüleri arttı.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MASADA

Bu kapsamda seyyanen zam ve refah payı seçenekleri masaya gelirken dar gelirli emeklilere vatandaşlık maaşı adı altında kira, enerji ve gıda desteği verilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

MAAŞ FARKININ KAPATILMASI HEDEFLENİYOR

Emekli maaşlarına ilişkin seçeneklerin başında seyyanen zam geliyor. Bu seçenekle kök maaşlara sabit tutarda zam yapılması ve düşük emekli maaşları arasındaki makasın kapatılması hedefleniyor.

Haber Devam Ediyor
Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde
Ekonomi
Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde
Emeklilerin ve belirlenen gelir sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşın gelirini artırmak için GETAD’ın hayata geçirilmesi beklenirken, dar gelirlilere destek kapsamında kira, gıda ve ısınma desteği verilmesi planlanıyor.
Altında Düşüş Sürüyor: Tam, Çeyrek Ve Gram Altında Son Rakamlar Açıklandı
Ekonomi
Altında Düşüş Sürüyor: Tam, Çeyrek Ve Gram Altında Son Rakamlar Açıklandı
15 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında düşüş sürüyor. İşte Kapalıçarşı’da son durum.

ENFLASYON ZAMMINA EK REFAH PAYI

Ayrıca, ocak ayında gerçekleştirilecek enflasyon zammına ilaveten refah payı verilmesi de bir diğer seçenek olarak öne çıkıyor. Bu durumda emekli maaşlarında enflasyon oranının üzerinde artış yapılması mümkün olabilecek. Fakat bu seçeneklerden hangisinin hayata geçirileceğine yönelik kesin bir karar bulunmuyor.

VATANDAŞLIK MAAŞIYLA EMEKLİYE DESTEK

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) doğrultusunda ise dar gelirli emeklilere kira, enerji ve gıda desteği adı altında yardım yapılması gündemde. Özellikle hane geliri belirli bir seviyenin altında olan emeklilerin vatandaşlık maaşından faydalanması seçenekler arasında yer alıyor.

NE KADAR ÖDENECEK?

Aynı zamanda emeklilerin sisteme hangi koşullarda dâhil edilebileceği ve ödenecek yardım tutarları da şu an için netleşmedi.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Öte yandan, tartışılan başlıklar arasında intibak düzenlemesi ve emekli maaşlarının prim gün sayısı ile ödenen primlere göre yeniden değerlendirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin mali imkânlarını iyileştirecek şartlar oluşturduklarını ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılmasının beklendiğini vurguladı.

Bu kapsamda düzenlemenin ayrıntılarının ve uygulanacak seçeneğin önümüzdeki dönemde belli olacağı düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

2027 asgari ücret birçok ödeme kalemini değiştirecek! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası…

35 saniye önce
Ekonomi

Elektrik aboneleri akıllı sayaca geçiyor! Sayaç değişim bedeli alınacak mı?

3 saat önce
Ekonomi

Ankara’da çiftçilere tohum ve gübre desteği

3 saat önce
Ekonomi

SGK ve KOSGEB’den işverene destek! İşte kalem kalem destek tutarları!

6 saat önce
Ekonomi

Fon krizinde 70 binden fazla hesaba 61 milyar TL ödeme yapıldı

7 saat önce
Ekonomi

Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde

1 gün önce