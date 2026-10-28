Emekliye seyyanen zam ve refah payı formülü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj!

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin gelirlerini ve maddi imkânlarını iyileştirmeye yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin verdiği mesajın ardından 2027 yılı için zam öngörüleri arttı.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MASADA

Bu kapsamda seyyanen zam ve refah payı seçenekleri masaya gelirken dar gelirli emeklilere vatandaşlık maaşı adı altında kira, enerji ve gıda desteği verilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

MAAŞ FARKININ KAPATILMASI HEDEFLENİYOR

Emekli maaşlarına ilişkin seçeneklerin başında seyyanen zam geliyor. Bu seçenekle kök maaşlara sabit tutarda zam yapılması ve düşük emekli maaşları arasındaki makasın kapatılması hedefleniyor.

Haber Devam Ediyor

ENFLASYON ZAMMINA EK REFAH PAYI

Ayrıca, ocak ayında gerçekleştirilecek enflasyon zammına ilaveten refah payı verilmesi de bir diğer seçenek olarak öne çıkıyor. Bu durumda emekli maaşlarında enflasyon oranının üzerinde artış yapılması mümkün olabilecek. Fakat bu seçeneklerden hangisinin hayata geçirileceğine yönelik kesin bir karar bulunmuyor.

VATANDAŞLIK MAAŞIYLA EMEKLİYE DESTEK

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) doğrultusunda ise dar gelirli emeklilere kira, enerji ve gıda desteği adı altında yardım yapılması gündemde. Özellikle hane geliri belirli bir seviyenin altında olan emeklilerin vatandaşlık maaşından faydalanması seçenekler arasında yer alıyor.

NE KADAR ÖDENECEK?

Aynı zamanda emeklilerin sisteme hangi koşullarda dâhil edilebileceği ve ödenecek yardım tutarları da şu an için netleşmedi.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Öte yandan, tartışılan başlıklar arasında intibak düzenlemesi ve emekli maaşlarının prim gün sayısı ile ödenen primlere göre yeniden değerlendirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin mali imkânlarını iyileştirecek şartlar oluşturduklarını ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılmasının beklendiğini vurguladı.

Bu kapsamda düzenlemenin ayrıntılarının ve uygulanacak seçeneğin önümüzdeki dönemde belli olacağı düşünülüyor.