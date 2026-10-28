2027 YKS tarihi açıklandı

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2027-YKS) 19-20 Haziran tarihlerinde yapılacağını ve başvuruların ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Başkan Ersoy, 2027 sınav takviminin açıklandığını duyururken milyonlarca adayın beklediği YKS, KPSS, ALES ve YDS tarihleri de açıklandı.

2027 YKS NE ZAMAN?

Buna göre 2027 YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 16-18 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 19 Haziran 2027’de, AYT ve YDT oturumları ise 20 Haziran 2027’de düzenlenecek.

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2027 KPSS NE ZAMAN?

Ayrıca KPSS A Grubu başvuruları 8-19 Temmuz 2027 tarihleri arasında alınacak ve geç başvurular 28-29 Temmuz’da yapılacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2027 ALES NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefleyen adayların gireceği ALES’in oturum tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda ALES’in ilk oturumu için başvurular 24 Şubat-4 Mart 2027 tarihleri arasında, ikinci oturumu için 25 Mayıs-2 Haziran 2027 tarihleri arasında, üçüncü oturumu için ise 12-20 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES/1, 18 Nisan 2027’de, ALES/2, 11 Temmuz’da, ALES/3 ise 28 Kasım’da düzenlenecek.

2027 YDS NE ZAMAN?

Yabancı dil puanı almak isteyenlerin gireceği YDS sınavlarının başvuru tarihleri de açıklandı. YDS/1 başvuruları 3-11 Şubat 2027 tarihleri arasında, YDS/2 başvuruları ise 5-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda YDS/1, 28 Mart 2027’de, YDS/2 ise 21 Kasım’da gerçekleştirilecek.