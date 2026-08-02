Udinese-Trabzonspor maçının ne zaman oynanacağı açıklandı

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2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde Avusturya kampındaki son karşılaşmasında Udinese ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, maçtan galip ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇLARINDA KİMLERLE KARŞILAŞTI?

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya’dan Eintracht Frankfurt ile mücadele ederken, bu karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Daha sonra, Katar ekibi Al-Sadd ile ikinci hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadeleden de 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, son olarak İtalyan takımı Udinese ile karşılaşacak.

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Udinese karşısında mutlaka galibiyet alarak yeni sezon öncesinde moral depolamak isteyen Karadeniz ekibinin bu karşılaşmayı ne zaman oynayacağı açıklandı.

UDINESE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu kapsamda Udinese-Trabzonspor karşılaşmasının 2 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) saat 17.30’da oynanacağı öğrenildi.

UDINESE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, HTSpor’dan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR’UN İLK 11’İ

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu. Buna göre Karadeniz ekibinin ilk 11’i şu şekilde:

Onana, Savic, Pina, Nwaiwu, Cabral, Malinovskyi, Bochouari, Muçi, Saviolao Aral Şimşir, Onuacahu.