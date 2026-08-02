TFF’den çipli top açıklaması: Ne zaman kullanılacak?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Otyakmaz , yeni sezonda Dünya Kupası 'ndaki yeniliklerin Süper Lig'de uygulanacağını açıkladı.

(TFF) Başkan Vekili , yeni sezonda 'ndaki yeniliklerin Süper Lig'de uygulanacağını açıkladı. Çipli top uygulaması, Ocak-Şubat 2024'te başlayacak ve FIFA 'dan mali destek istenecek; gerekirse yayıncı kuruluşlardan da yardım talep edilecek.

'dan mali destek istenecek; gerekirse yayıncı kuruluşlardan da yardım talep edilecek. Çipli top teknolojisi, ofsayt ve elle oynama kararlarını netleştirirken, yüksek maliyet ve sistemin karmaşıklığı gibi dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Otyakmaz, bu yıl Süper Lig’de uygulanacak yeni kurallar üzerine merak edilen soruları yanıtladı.

DÜNYA KUPASI’NDAKİ TÜM YENİLİKLER KULLANILACAK

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Otyakmaz, “Yeni sezonda Dünya Kupası’ndaki tüm yenilikleri ligimizde, diğer federasyonlara da örnek olması bakımından uygulamayı düşünüyoruz. Bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİPLİ TOP NE ZAMAN UYGULANACAK?

Çipli top uygulamasına yönelik de açıklama yapan Otyakmaz, “Bu yeniliklerden biri de çipli top uygulaması. İnşallah Ocak-Şubat ayında ligin ikinci yarısıyla beraber bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Gelecek yıl da çok daha kapsamlı bir şekilde uygulanacak. Sistemin inşa edilmesi Ocak ayını bulacak” dedi.

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TFF, FIFA’DAN DESTEK İSTEDİ

TFF, çipli top ve ek kamera uygulamasının yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle FIFA’dan destek isterken, FIFA’nın olumlu cevap vermemesi halinde, gerekli kaynak oluşturularak çipli top teknolojisinin Süper Lig’e getirileceğini duyurdu. Bu kapsamda çip maliyeti için yayıncı kuruluşlardan da yardım istenecek.

Sistem doğrultusunda her stadyuma ilave olarak 4’er kamera daha yerleştirilecek ve VAR’ın hassasiyeti en yüksek seviyeye çıkarılacak.

ÇİPLİ TOP NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

İçindeki hareket sensörü vasıtasıyla topa temas anını ve topun hareketini çok yüksek frekansla VAR sistemine ileten çipli top, sistem olarak tek başına karar veremiyor. Bu kapsamda kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle beraber hakemlere veri sağlanıyor.

ÇİPLİ TOPUN ARTILARI NELER?

Çipli top, ofsaytta temas anını kesinleştiriyor. Ofsayt çizgisini çekerken sensör, topa vurulduğu anı saniyede yaklaşık 500 defa ölçerek belirliyor. VAR incelemelerini hızlandırıyor. Özellikle milimetrik ofsaytlarda görüntülerin tek tek ileri geri sarılmasına gerek kalmıyor. Topa kimin temas ettiğini gösteriyor.

Elle oynama kararını destekliyor. Topun ele temas ettiği an ve temasın şiddeti hakkında veri sağlayabiliyor. Özellikle ofsayt ve gol öncesindeki temaslarla ilgili yanlış karar eleştirilerini ve tartışmaları azaltabiliyor.

ÇİPLİ TOPUN EKSİLERİ NELER?

Kurulum ve işletme maliyetinin yüksek olması nedeniyle çipli topun uygulanması uzun zaman alıyor. Ayrıca bu uygulama tek başına yeterli olmuyor. Kamera altyapısı, sensör alıcıları, yazılım, VAR entegrasyonu, yedek toplar ve eğitimli teknik personel gerektiriyor.

Kamera açıları, ışık, internet ve veri aktarım altyapısındaki farklılıklar sistemin performansını etkileyebiliyor. FIFA, sistem bileşenlerini özel test ve sertifikasyon süreçlerinden geçiriyor.

Teknolojik arıza tehlikesi bulunurken; çipin, alıcının, yazılımın veya kamera sisteminin arızalanması halinde geleneksel VAR yöntemine dönülmesi gerekebiliyor. Bu da karşılaşmalar arasında uygulama farklılıklarına neden olabiliyor.