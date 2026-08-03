İsmail Köybaşı futbola veda ediyor

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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de forma giyen ünlü futbolcu İsmail Köybaşı, şu an Göztepe formasıyla mücadele ederken, futbola veda etmeye karar verdi.

8 AĞUSTOS’TA JÜBİLE YAPACAK

Bu kapsamda, Köybaşı’nın 8 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla jübile yapması bekleniyor.

SON KARARI STOİLOV VERECEK

Köybaşı’nın evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği konusunda son kararı Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov verecek.

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İzmir ekibi, yeni transferleriyle 17 Ağustos tarihinde başlayacak Süper Lig öncesi ilk defa bu maçta taraftarlarının önünde mücadele edecek.

TEKNİK EKİPTE YER ALACAK

Köybaşı’nın 4 dört sezondur Göztepe forması giydiği biliniyor. Bu kapsamda ünlü futbolcunun jübile yapmasının ardından Göztepe’de teknik ekipte yer alacağı ifade edildi.

2022’DE TRABZONSPOR’LA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Köybaşı, aynı zamanda 2022 yılında Trabzonspor’la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Trabzonspor maçının 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’da oynanacağı öğrenildi. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1. Kategori (VIP Tribün 200): 1.250 lira

2. Kategori (VIP Tribün 201-225): 750 lira

3. Kategori (Batı Tribünü): 500 lira

4. Kategori (Doğu Tribünü): 350 lira

5. Kategori (Kuzey Tribünü): 250 lira

6. Kategori (Güney Tribünü): 250 lira

İSMAİL KÖYBAŞI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine İskenderunspor ve Arsuz Karaağaçspor altyapısında başlayan İsmail Köybaşı, Gaziantepspor ile profesyonelliğe geçiş yaptı. Köybaşı, 2009-2016 yılları arasında Beşiktaş’ta, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giydi.

Daha sonra ise 2019-2020 döneminde İspanya’nın Granada takımında mücadele eden Köybaşı, 2020-2021 döneminde Çaykur Rizespor formasıyla ter döktü. Kariyerine 2021-2022 döneminde Trabzonspor ile ünlü futbolcu, son olarak 2022-2026 yılları arasında ise Göztepe’de boy gösterdi.

İSMAİL KÖYBAŞI KİMDİR?

10 Temmuz 1989 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen İsmail Köybaşı, futbola İskenderunspor altyapısında başladı. Köybaşı, daha sonra Gaziantepspor’da profesyonelliğe adım attı.

2009’da Beşiktaş’a transfer olarak burada Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe formalarını giyen milli futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nın yanında, çeşitli alt yaş milli takımlarında da görev yaptı.

Tecrübeli sol bek, 2011’de İspanyol spor gazetesi Marca tarafından yılın gelecek vaat eden 11 futbolcusu arasında yer alırken, kariyeri boyunca yaşadığı büyük sakatlıklara rağmen tekrar sahalara dönmeyi başardı.

Köybaşı, kulüp kariyerinde Süper Lig ile 1. Lig şampiyonlukları elde etti.