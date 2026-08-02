Galatasaray’dan Icardi’ye veda teklifi: Icardi cevap verdi mi?

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Galatasaray’da yakın zamanda Mauro Icardi dönemi sona ererken, sarı-kırmızılı takım yaptığı veda paylaşımıyla yolların ayrıldığını açıklamıştı. Vedanın ardından Icardi yaptığı sitem dolu açıklamada Galatasaray yöneticilerinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

ICARDI İÇİN VEDA TÖRENİ HAZIRLANDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise temmuz ayı divan kurulunda yaptığı açıklamada Icardi için veda töreni hazırladıklarını ve bu tören için yıldız futbolcuya teklif götürdüklerini fakat henüz bir cevap alamadıklarını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMA

Özbek konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan biri oldu. Bir veda töreni hazırladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz.

Galatasaray’ın başarısının her şeyin önündedir. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin takımımızın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini zannetmiyorum. Aldığımız karar bu yöndedir. Icardi’nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum.”

ICARDI VEDA TÖRENİNE KATILACAK MI?

Öte yandan, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımın veda teklifine henüz bir cevap vermediği öğrenilirken, veda törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

ICARDI GALATASARAY’DA KAÇ GOL ATTI?

Mauro Icardi, Galatasaray’da forma giydiği 4 sezonda 134 maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 77 gol atarak 25 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı.