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Motorola’nın yeni akıllı saati ortaya çıktı! Moto Watch Ultra ilk kez görüntülendi

Motorola'nın Moto Watch Ultra modeline ait ilk görseller ortaya çıktı. Yeni akıllı saatin LTE ve GPS desteği sunması bekleniyor.

Oluşturan
Eklenme 03.08.2026 - 11:29

Motorola’nın yeni nesil akıllı saati Moto Watch Ultra, resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan görsellerle teknoloji gündemine geldi. Sızdırılan tasarım detayları, şirketin uzun bir aranın ardından premium akıllı saat pazarında yeniden iddialı bir model hazırladığını gösteriyor.

İlk bilgiler, Moto Watch Ultra’nın dayanıklı gövde yapısı, gelişmiş sağlık sensörleri ve bağlantı seçenekleriyle üst segment kullanıcıları hedeflediğine işaret ediyor.

Moto Watch Ultra tasarımı nasıl olacak?

Sızdırılan görsellere göre Moto Watch Ultra, 46 mm paslanmaz çelik kasa ile gelecek. Dairesel ekran tasarımını koruyan cihazda büyük bir döner kontrol düğmesi ile ek fiziksel tuş da yer alıyor.

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Klasik saat görünümünü modern akıllı saat özellikleriyle bir araya getiren tasarımın, günlük kullanımın yanı sıra spor aktivitelerine de hitap etmesi bekleniyor.

Sağlık ve bağlantı özellikleri dikkat çekiyor

Ortaya çıkan görseller, Moto Watch Ultra’nın gelişmiş sağlık takibi için geniş bir optik sensör alanına sahip olacağını gösteriyor.

Sızdırılan bilgilere göre cihazda;

LTE bağlantı desteği
Dahili GPS
IP68 sertifikası
5 ATM suya dayanıklılık özelliklerinin yer alması bekleniyor.

Şarj sistemiyle ilgili ilk bilgiler geldi

Moto Watch Ultra’nın arka bölümünde yer alan dört pimli manyetik bağlantı noktası, Motorola’nın kablosuz şarj yerine özel bir manyetik şarj çözümünü tercih edebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte pil kapasitesi, tek şarjla kullanım süresi ve hızlı şarj desteğine ilişkin resmi teknik bilgiler henüz paylaşılmış değil.

Moto Watch Ultra’nın işlemcisi, işletim sistemi, sağlık sensörlerinin kapsamı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında Motorola tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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