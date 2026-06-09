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Fenerbahçe’nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı ve Maç Programı Belli Oldu! İşte Tarihler ve Rakipler

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Fenerbahçe hazırlık kampını nerede yapacak? Fenerbahçe hazırlık maçlarında rakipler kim olacak? İşte detaylar.

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Eklenme 09.06.2026 - 20:47
Güncellenme 09.06.2026 - 20:50
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Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlık kampının detayları ve oynanacağı hazırlık maçlarının programı resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol A Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Avusturya tercih edildi. Açıklamada 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasındaki hazırlık maç tarihleri ve rakipler açıklandı.

Fenerbahçe’nin Yurt Dışı Kampı Avusturya’da!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Match PR organizasyonuyla gerçekleştirilecek kampta sarı-lacivertli ekip, hem fiziksel yüklemelerini yapacak hem de taktiksel provasını gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampı sürerken LASK takımının ev sahipliğinde düzenlenecek özel bir turnuvaya da katılacak. Fenerbahçe, ikisi “Summer Series Upper Austria” kapsamında olmak üzere kamp süresi boyunca toplam üç hazırlık maçı oynayacak.

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İşte Fenerbahçe’nin Hazırlık Maçları Programı ve Tarihleri

Yeni sezon öncesi takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar için Fenerbahçe’nin Temmuz 2026 hazırlık maçı takvimi şöyle;

  • 8 Temmuz 2026 Çarşamba (Summer Series Upper Austria)
    • Maç: Fenerbahçe – Admira Wacker
    • Stadyum: Raiffeisen Arena
  • 11 Temmuz 2026 Cumartesi
    • Maç: Fenerbahçe – Pogon Szczecin
    • Stadyum: Hofmann Personal Stadion
  • 14 Temmuz 2026 Salı (Summer Series Upper Austria)
    • Maç: LASK – Fenerbahçe
    • Stadyum: Raiffeisen Arena

Fenerbahçe, 14 Temmuz’daki son LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek ve yeni sezon çalışmalarının İstanbul etabına başlayacak.

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