Fenerbahçe’nin Yeni Sezon Hazırlık Kampı ve Maç Programı Belli Oldu! İşte Tarihler ve Rakipler

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıkları için 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya 'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

, yeni sezon hazırlıkları için 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında 'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Kamp süresince Fenerbahçe , "Summer Series Upper Austria" turnuvasında toplam üç hazırlık maçı oynayacak.

, "Summer Series Upper Austria" turnuvasında toplam üç hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçları programı kapsamında, Fenerbahçe 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile karşılaşacak.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlık kampının detayları ve oynanacağı hazırlık maçlarının programı resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol A Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Avusturya tercih edildi. Açıklamada 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasındaki hazırlık maç tarihleri ve rakipler açıklandı.

Fenerbahçe’nin Yurt Dışı Kampı Avusturya’da!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Match PR organizasyonuyla gerçekleştirilecek kampta sarı-lacivertli ekip, hem fiziksel yüklemelerini yapacak hem de taktiksel provasını gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampı sürerken LASK takımının ev sahipliğinde düzenlenecek özel bir turnuvaya da katılacak. Fenerbahçe, ikisi “Summer Series Upper Austria” kapsamında olmak üzere kamp süresi boyunca toplam üç hazırlık maçı oynayacak.

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İşte Fenerbahçe’nin Hazırlık Maçları Programı ve Tarihleri

Yeni sezon öncesi takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar için Fenerbahçe’nin Temmuz 2026 hazırlık maçı takvimi şöyle;

8 Temmuz 2026 Çarşamba (Summer Series Upper Austria) Maç: Fenerbahçe – Admira Wacker Stadyum: Raiffeisen Arena

(Summer Series Upper Austria) 11 Temmuz 2026 Cumartesi Maç: Fenerbahçe – Pogon Szczecin Stadyum: Hofmann Personal Stadion

14 Temmuz 2026 Salı (Summer Series Upper Austria) Maç: LASK – Fenerbahçe Stadyum: Raiffeisen Arena

(Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe, 14 Temmuz’daki son LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek ve yeni sezon çalışmalarının İstanbul etabına başlayacak.