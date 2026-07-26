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Samsung Galaxy S27 Ultra ne zaman çıkacak? Özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu mu?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Ultra ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. S27 Ultra’nın resmi tanıtım tarihi açıklanmasa da sızıntılara göre cihazın, önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasada olması bekleniyor.

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Eklenme 26.07.2026 - 14:49

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S27 Ultra hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devinden cihaza ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sektörde paylaşılan sızıntılara göre cihazın lansmanının Ocak veya Şubat 2027’de gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılması bekleniyor. Tanıtımdan kısa süre sonra Galaxy S27’nin küresel pazarda ve Türkiye’de satışa çıkacağı öngörülüyor.

Galaxy S27 serisi ne zaman çıkacak?

Samsung’un Galaxy S27 serisinin tanıtım konusunda henüz resmi bir tarih belirtmediğini hatırlatmakta fayda var. Ancak çıkan sızıntılara göre, Galaxy S27 Ultra başta olmak üzere tüm serinin 2027 yılının ilk aylarında görücüye çıkması bekleniyor.

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Galaxy S27 Pro gelecek mi?

Sektörde ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung, Galaxy S27 serisine, ‘’Galaxy S27 Pro’’ adında yeni bir model getirmeye hazırlanıyor. Seride daha önce standart, Plus ve Ultra seçenekleri yer alıyordu. Cihazda üst seviye bir kamera deneyimi yaşatmak istediği öne sürülen Samsung’un yeni modelde S-Pen kullanmayacağı belirtiliyor.

Samsung S27 Ultra’nın özellikleri neler?

Galaxy S27 Ultra’nın gücünü Qualcomm’un 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştireceği Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alması beklenirken bazı pazarlarda kullanılacak işlemcinin ise Samsung’un bizzat geliştirdiği Exynos 2700 olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S27 Ultra kamerası kaç megapiksel olacak?

Kamera kısmında köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Samsung’un, Galaxy S27 Ultra’da 200 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera yerini koruyacak ancak uzun süredir telefona entegre edilen 3 kat optik telefoto kameranın yeni seriyle beraber kaldırılacağı öne sürülüyor.

3 kat optik telefoto kamera yerine gelişmiş dijital yakınlaştırma teknolojisinin S27 Ultra’ya ekleneceği belirtilirken ön kamera tarafında ise 12 megapikselden 16 megapiksele yükseltilmesi de beklentiler arasında.

Batarya kapasitesi ne kadar olacak?

Galaxy S27 Ultra’nın batarya kısmında, uzun süredir kullanılan 5.000 mAh kapasite seviyesinin 5.500-5.800 mAh arasına yükseltilmesi sızan bilgiler arasında yer alıyor. Silikon-karbon bir bataryayla güçlendirmesinin planlandığı Galaxy S27 Ultra’da MagSafe benzeri mıknatıslı bir aksesuar kullanılmasına imkan tanıyan yerleşik Qi2 kablosuz şarj teknolojisi de yer alabilir.

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