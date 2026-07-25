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Konyaspor Hull City canlı izle TV8,5: Konyaspor Hull City maçı nereden izlenir şifresiz?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaspor, İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayın bilgilerini incelemek isteyenler internetten araştırmalarını sürdürüyor.

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Eklenme 25.07.2026 - 18:06
Güncellenme 25.07.2026 - 18:51

Slovenya’da kamp yapan Konyaspor, üçüncü hazırlık maçında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Hull City ile kozlarını paylaşıyor. Yeşil-beyazlı takım, güçlü rakibi önünde yeni transferlerini görme fırsatı yakalayacak.

Konyaspor Hull City maçı ne zaman?

Konyaspor ile Hull City arasında oynanacak olan hazırlık mücadelesi, bugün saat 18.55’te Aluminij Sports Park Kidricevo Stadı’nda oynanacak.

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Konyaspor Hull City maçı nereden izlenir şifresiz?

Mücadele canlı olarak Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Konyaspor’un Hull City mücadelesi için sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:

İlk 11: Bahadır, Ata, Uğurcan, Yhoan, Arif, Melih, Ömer, Deniz, Muleka, Colley, Kramer.

Yedekler: Egemen, Ahmet, Ahmet Kusay, Emir, Berke, Da Mata, Tunahan, Eren Cemalî.

Teknik direktör: İlhan Palu

Konyaspor Hull City maçını nereden izleyebiliriö

Konyaspor’un Hull City ile oynayacağı hazırlık maçını canlı izlemek için uydunuzdan TV8,5 kanalını açabilir veya TV8,5’un internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Öte yandan dijital yayın platformu Exxen de mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Konyaspor’un hazırlık süreci

İlhan Palut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Macaristan temsilcisi Zalaegerszegi’ye 3-1 kaybetti.

Yeşil-beyazlılar, kamptaki son sınavında Al Ittihad Kalba ile karşılaşacak. Sonrasında da kamp çalışmalarını sonlandırarak Türkiye’ye dönecek.

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