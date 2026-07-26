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Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Frankfurt TS maçı nereden izlenir şifresiz?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemeyi planlayan sporseverler, arama motorlarını kullanarak Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir, Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı şifresiz mi? gibi soruları araştırıyor.

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Eklenme 26.07.2026 - 15:07
Güncellenme 26.07.2026 - 16:07

Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yeni transferlerinin de sahne alması beklenirken Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçının canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminin üst basamaklarında yer alıyor.

Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?

Trabzonspor Eintracht Frankfurt hazırlık maçı, 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) saat 16.30’da Avusturya’nın Salzburg kentindeki SAK Arena Nonntal Stadı’nda oynanacak.

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Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor’un Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık maçı Habertürk Spor (HT Spor) kanalında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor’un Eintracht Frankfurt maçı ilk 11’i şu şekilde:

Onana, Mustafa, Cenk, Samet, Pina, Melih, Salih, Malinovski, Metehan, Thierry Karadeniz ve Umut Nayir

Trabzonspor Eintracht Frankfurt maçı nereden izlenir şifresiz?

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor’un Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, HT Spor’un frekans bilgilerini uydularına girerek mücadeleyi canlı izleyebilirler. İşte HT Spor frekans bilgileri:

Frekans: 11837

Polarizasyon: V – Dikey

Kapsama: Batı

SR: 30000

FEC: 2/3

Öte yandan Trabzonspor Eintracht Frankfurt mücadelesi, HT Spor’un internet sitesinden de canlı ve şifresiz olarak izlenebilir.

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