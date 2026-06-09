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2026 FIFA Dünya Kupası: FIFA Dünya Kupası Açılış Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken açılış maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İlk karşılaşmanın 11 Haziran'da oynanacağı öğrenilirken, A Milli Takım’ın ilk karşılaşmasının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

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Eklenme 09.06.2026 - 16:51
Güncellenme 09.06.2026 - 16:55
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2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlayacak. Meksika’nın başkenti Mexico City’de start alacak turnuvada yıllar sonra A Milli Takım  boy gösterecek.

12 grupta toplam 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda ilk karşılaşmanın hangi takımlar arasında ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu oldu.

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DÜNYA KUPASI’NDA İLK KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası’nda açılış maçı Meksika-Güney Afrika arasında oynanacak ve Meksiko City stadyumunda saat Türkiye saatiyle 22.00’da başlayacak.

Dünya Kupası’nda ilk defa 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Turnuvada 4’erli 12 grupta 48 takım karşılaşacak. Dolayısıyla toplam 104 karşılaşma oynanacak.

TÜRKİYE’NİN İLK MAÇI 14 HAZİRAN’DA

Ayrıca turnuvanın final maçı ise 15 Temmuz 2026 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik New York stadyumunda gerçekleştirilecek.

A Milli Takımımızın oynayacağı karşılaşma da merak edilirken, ilk karşılaşma Avustralya ile 14 Haziran tarihinde Kanada’nın BC Plus stadyumunda ve Türkiye saatiyle 07.00’da başlayacak.

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