2026 FIFA Dünya Kupası: FIFA Dünya Kupası Açılış Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... 2026 FIFA Dünya Kupası , yarın Meksika 'nın başkenti Mexico City 'de başlayacak ve toplam 48 takım 12 grupta mücadele edecek.

, yarın 'nın başkenti 'de başlayacak ve toplam 48 takım 12 grupta mücadele edecek. Açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında, Türkiye saatiyle 22.00'de Meksiko City stadyumunda oynanacak.

ile arasında, Türkiye saatiyle 22.00'de stadyumunda oynanacak. A Milli Takım ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile, Kanada'nın BC Plus stadyumu'nda Türkiye saatiyle 07.00'de gerçekleştirecek.

2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlayacak. Meksika’nın başkenti Mexico City’de start alacak turnuvada yıllar sonra A Milli Takım boy gösterecek.

12 grupta toplam 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda ilk karşılaşmanın hangi takımlar arasında ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu oldu.

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DÜNYA KUPASI’NDA İLK KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası’nda açılış maçı Meksika-Güney Afrika arasında oynanacak ve Meksiko City stadyumunda saat Türkiye saatiyle 22.00’da başlayacak.

Dünya Kupası’nda ilk defa 48 takım mücadele edecek ve toplam 104 maç oynanacak. Turnuvada 4’erli 12 grupta 48 takım karşılaşacak. Dolayısıyla toplam 104 karşılaşma oynanacak.

TÜRKİYE’NİN İLK MAÇI 14 HAZİRAN’DA

Ayrıca turnuvanın final maçı ise 15 Temmuz 2026 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik New York stadyumunda gerçekleştirilecek.

A Milli Takımımızın oynayacağı karşılaşma da merak edilirken, ilk karşılaşma Avustralya ile 14 Haziran tarihinde Kanada’nın BC Plus stadyumunda ve Türkiye saatiyle 07.00’da başlayacak.