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Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer’in transferini resmen açıkladığı yıldız savunmacı Nathan Ake, Türk futbolseverlerin hakkında en çok araştırma yaptığı isimlerden birisi oldu. İşte yıldız futbolcunun biyografisi…

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Eklenme 03.07.2026 - 19:47
Güncellenme 03.07.2026 - 20:53
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Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Türkiye’de transfer sezonunun ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Cihan Kamer, Manchester City’nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake’yi transfer ettiklerini duyurdu. Bu gelişme sonrası Nathan Ake’nin hayatı ve kariyeri merak edildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir?

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Manchester City’den kadrosuna dahil ettiği Nathan Ake, 18 Şubat 1995 tarihinde Hollanda’nın Den Haag kentinde doğdu. Kariyerine Ado Den Haag takımının altyapısında başlayan Ake, henüz 16 yaşındayken Chelsea altyapısına katıldı.

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Chelsea’nin A takımına yükselen ancak burada fazla tutunamayan Ake, sonrasında Reading ve Watford’da kiralık olarak forma giydi. Asıl yükselişini bu takımlardan sonra transfer olduğu (2017) Bournemouth’ta yaşayacak olan Ake, 2020 yılında 41 milyon euro bedelle Manchester City’ye katıldı.

31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, İngiliz devinde 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplam 14 kupa kazandı.

Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı formasını 65 defa terletti.

Avusturya kampına katılacak

Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamaya göre Nathan Ake, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra bir süre izinli olacak ve ardından sarı-lacivertlilerin Avusturya’da gerçekleştireceği kampa dahil olacak. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Hollandalı stoper için Manchester City’ye 7 milyon pound bonservis bedeli ile 1.5 milyon pound bonus ödemesi yapacak.

Yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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